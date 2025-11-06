Скидки
Бокс/ММА

Хабиб показал работу в партере спустя пять лет после завершения карьеры

Хабиб Нурмагомедов продемонстрировал физическую форму при работе в партере.

«А сегодня под пресс попал новоиспечённый чемпион с чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу Шамиль Шихшабеков… Ай, попытка хорошая была», — говорит голос за кадром.

Напомним, Нурмагомедов провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.

