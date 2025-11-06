Скидки
Бакли удивился решению Нганну отказаться от боя с Полом

Американский боец UFC Хоакин Бакли высказался о Фрэнсисе Нганну, который отказался от боя с Джейком Полом.

«Из всех возможных бойцов последним, от кого я ожидал услышать «нет», был Фрэнсис Нганну. Это какое-то безумие. В конце концов, весь спорт — про деньги. Мы все профессиональные бойцы. Лучший способ заставить кого-то уважать тебя – это врезать ему по челюсти и нокаутировать. Ты ещё и деньги за это получишь, тебе заплатят!

Я говорю о такой сумме, когда ты вообще прекращаешь думать о деньгах. Так что, наверное, он уже зарабатывает очень хорошо, потому что я этого не понимаю. Если боксёры и бойцы устали от того, что Джейк Пол якобы портит бокс, пора навалять ему!» – приводит слова Бакли Bloody Elbow.

Комментарии
