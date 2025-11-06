Махачев выступил против современных психологов в воспитании детей

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что будет воспитывать своих детей так же строго, как отец воспитывал его. Боец раскритиковал современных психологов, выступающих против жёстких методов воспитания.

«Буду так же строг со своими детьми, как мой отец был со мной. Сегодня эти психологи говорят, что нельзя кричать на ребёнка, что нельзя шлёпнуть по заднице. Говорят, это травмирует психику.

А что, мы с Хабибом психологически травмированы? Оба наших отца были очень строгими. Всё наоборот», — заявил Махачев во влоге, опубликованном на YouTube.

Напомним, 34-летний Махачев является действующим чемпионом UFC в лёгком весе. Боец неоднократно подчёркивал важность дисциплины и строгого воспитания в своём становлении как спортсмена. Его следующий бой состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.