В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев сообщил, что в его родном селе Сильди в Дагестане появилась улица, носящая его имя. Как рассказал боец, эта идея принадлежит его другу и товарищу Хабибу Нурмагомедову.

«Как в Сильди появилась улица Ислама Махачева? Легко и просто. Это всё задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать: поставить там освещение, создать условия, чтобы люди нормально ходили», — сказал Махачев во влоге, опубликованном на канале UFC в YouTube.

Напомним, Махачев удерживал чемпионский титул UFC в лёгком весе с октября 2022 года. За карьеру российский боец одержал 27 побед при одном поражении. Его следующий бой состоится 16 ноября в 08:00 мск на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, где он встретится с чемпионом в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.