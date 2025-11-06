Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это просто безумие». Майкл Биспинг – о возможном договорном бое на турнире UFC

«Это просто безумие». Майкл Биспинг – о возможном договорном бое на турнире UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг прокомментировал расследование о договорном бое на турнире организации. Ранее сообщалось, что проверка была инициирована из-за резкого изменения букмекерских коэффициентов на поединок между американцем Исааком Дулгаряном и кубинцем Ядьером Дель Валье, состоявшийся 2 ноября на турнире UFC Fight Night 263 в Лас-Вегасе.

«Это просто безумие, что Айзек Дулгариан мог такое сделать. Мы не знаем всех обстоятельств, всё ещё расследуется, так что правда со временем выйдет наружу. Но это глупость. Очень талантливый парень, многообещающий боец, с отличной борцовской базой — и теперь он полностью разрушил свою карьеру.

Мы не знаем всех деталей. Возможно, замешаны какие-то тёмные личности, неприятные люди. Сейчас спорт стал гораздо более профессиональным, и таких людей стало меньше — в основном в деле участвуют серьёзные спортсмены и менеджеры. Но кто знает — может, у него были личные проблемы, может, кто-то из старых знакомых из его района вмешался. Я не слишком много знаю об Айзеке, кроме того, что комментировал его бои. Но он совершил огромную ошибку и теперь заплатит за это, столкнётся с последствиями», — приводит слова Биспинга MMAJunkie.

Дулгарян считался явным фаворитом, но проиграл удушающим приёмом в первом раунде.

Материалы по теме
В UFC — громкий ставочный скандал. Бойца уволили за договорняк?
В UFC — громкий ставочный скандал. Бойца уволили за договорняк?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android