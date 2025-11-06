«Это просто безумие». Майкл Биспинг – о возможном договорном бое на турнире UFC

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг прокомментировал расследование о договорном бое на турнире организации. Ранее сообщалось, что проверка была инициирована из-за резкого изменения букмекерских коэффициентов на поединок между американцем Исааком Дулгаряном и кубинцем Ядьером Дель Валье, состоявшийся 2 ноября на турнире UFC Fight Night 263 в Лас-Вегасе.

«Это просто безумие, что Айзек Дулгариан мог такое сделать. Мы не знаем всех обстоятельств, всё ещё расследуется, так что правда со временем выйдет наружу. Но это глупость. Очень талантливый парень, многообещающий боец, с отличной борцовской базой — и теперь он полностью разрушил свою карьеру.

Мы не знаем всех деталей. Возможно, замешаны какие-то тёмные личности, неприятные люди. Сейчас спорт стал гораздо более профессиональным, и таких людей стало меньше — в основном в деле участвуют серьёзные спортсмены и менеджеры. Но кто знает — может, у него были личные проблемы, может, кто-то из старых знакомых из его района вмешался. Я не слишком много знаю об Айзеке, кроме того, что комментировал его бои. Но он совершил огромную ошибку и теперь заплатит за это, столкнётся с последствиями», — приводит слова Биспинга MMAJunkie.

Дулгарян считался явным фаворитом, но проиграл удушающим приёмом в первом раунде.