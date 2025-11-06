Скидки
Артур Бетербиев объявил, что стал свободным агентом

Артур Бетербиев объявил, что стал свободным агентом
40-летний бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев официально объявил, что стал свободным агентом.

«В последнее время я получаю много вопросов о моём статусе. С июня этого года я являюсь свободным агентом, так как мой контракт с TopRank истёк. Я благодарен TopRank за годы совместной работы и хочу поблагодарить их за все предоставленные возможности. Всем, кто следит за мной и поддерживает меня, хочу сказать: я верю, что лучшие бои ещё впереди», — написал Бетербиев в своём телеграм-канале.

Бетербиев начал карьеру в качестве профессионального боксёра в июне 2013 года. В своём рекорде Артур имеет 21 победу, из которых 20 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Наиболее титулованный боксёр:

