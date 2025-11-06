Реванш Анатолия Малыхина и Умара Кейна на ONE 173 отменён

Чемпионский реванш в тяжёлом весе (до 120 кг) между сенегальцем Умаром Кейном и россиянином Анатолием Малыхиным, который должен был состояться 16 ноября на турнире ONE 173 в Токио (Япония), отменён. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сообщается, что Кейн попал в автомобильную аварию в ОАЭ.

Напомним, первый бой Малыхина и Кейна состоялся в ноябре 2024 года на ONE 169, россиянин уступил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов, потерпев первое поражение в карьере и лишившись титула.

