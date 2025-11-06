«Хитрые мутят». Малыхин поставил под сомнение снятие Умара Кейна с реванша

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал отмену реванша против сенегальца Умара Кейна, который должен был состояться 16 ноября на турнире ONE 173 в Токио (Япония).

«Короче, пацаны, большая беда пришла… В плане спорта, не жизни. Сколько сил, сколько диеты, как я был заряжен и сейчас заряжен, но приключилось… Хитрые мутят, как мутят», — сказал Малыхин в социальных сетях.

Напомним, первый бой Малыхина и Кейна состоялся в ноябре 2024 года на ONE 169, россиянин уступил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов, потерпев первое поражение в карьере и лишившись титула.