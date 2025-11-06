Скидки
Экс-чемпионка UFC Холли Холм сразится за мировой титул в профессиональном боксе

Стримминг-сервис DAZN анонсировал поединок боксёрского вечера, который состоится 4 января в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).

Чемпионка мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) американка Стефани Хан (11-0, 3 KO) проведёт защиту против соотечественницы Холли Холм (34-2-3, 9 KO).

Холли Холм 44 года. Американка дебютировала на профессиональном ринге в 2002 году, в 2006-м стала чемпионкой мира в полусреднем весе (до 66,6 кг), в 2007-м – объединённой чемпионкой. Завершила карьеру в 2013-м, перейдя в смешанные единоборства, где стала чемпионкой UFC.

