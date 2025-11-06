PFL откажется от турниров в формате Гран-при

Бойцовский промоушен PFL откажется от проведения турниров в формате Гран-при. Об этом сообщил генеральный директор лиги Джон Мартин.

«Я предложил всё упростить, поскольку наши бойцы хороши. Мы способны организовывать события мирового уровня, не усложняя их. Есть причина, по которой различные форматы срабатывают в боевых видах спорта при определённых обстоятельствах. Но пришло время соответствовать стандартам», — сказал Мартин в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, в сентябре PFL объявила об изменении регламента – теперь чемпионы лиги будут защищать титулы, а не передавать их победителям Гран-при.