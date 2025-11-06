Кабайел: бой с Усиком легко соберёт стадион в Германии

Обладатель временного титула WBC в супертяжёлом весе немец Агит Кабайел высказался о потенциальном поединке с абсолютным чемпионом дивизиона украинцем Александром Усиком.

«Меня очень поддерживают в Германии, здесь много украинцев, так что почему бы и нет? Не сомневаюсь, этот бой легко соберёт полный стадион. Если Усик согласится на поединок, я готов», — сказал Кабайел в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Агиту Кабайелу 33 года. Немец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в феврале 2025-го завоевал временный титул WBC, нокаутировав в шестом раунде китайца Чжана Чжилэя.

