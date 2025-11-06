Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Поединок Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона запланирован на январь — BoxingScene

Поединок Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона запланирован на январь — BoxingScene
Комментарии

Поединок между звёздными американцами Теофимо Лопесом (22-1, 13 KO) и Шакуром Стивенсоном (24-0, 13 KO) запланирован на конец января, сообщает издание BoxingScene.

По информации ресурса, в настоящий момент команды боксёров ведут переговоры. Ожидается, что местом проведения станет Нью-Йорк.

Шакуру Стивенсону 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году. Становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком (до 61,2 кг) дивизионах.

Теофимо Лопесу 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году. Становился чемпионом мира в лёгком и первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионах.

Материалы по теме
Теофимо Лопес пообещал нокаутировать Шакура Стивенсона, американец ответил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android