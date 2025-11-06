Поединок Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона запланирован на январь — BoxingScene

Поединок между звёздными американцами Теофимо Лопесом (22-1, 13 KO) и Шакуром Стивенсоном (24-0, 13 KO) запланирован на конец января, сообщает издание BoxingScene.

По информации ресурса, в настоящий момент команды боксёров ведут переговоры. Ожидается, что местом проведения станет Нью-Йорк.

Шакуру Стивенсону 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году. Становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком (до 61,2 кг) дивизионах.

Теофимо Лопесу 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году. Становился чемпионом мира в лёгком и первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионах.