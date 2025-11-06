Скидки
Экс-чемпион UFC сказал, в каком случае Махачев станет одним из величайших бойцов MMA

Комментарии

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что россиянин Ислам Махачев войдёт в число величайших бойцов MMA, если одержит победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я смотрю на его послужной список… Мойкано, Порье, дважды Волкановски, Чарльза Оливейра… Если вы не будете придирчивым, но то Дэн Хукер – отличный боец… Арман Царукян. И да, если Ислам сделает свою работу против Делла Маддалены, он, без вопросов, заслужит обсуждения. Если он побьёт Джека и два-три раза защитит титул, это будет безумие», — сказал Биспинг в интервью YouTube-каналу Mike Bohn.

