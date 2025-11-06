Экс-чемпион UFC сказал, в каком случае Махачев станет одним из величайших бойцов MMA

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что россиянин Ислам Махачев войдёт в число величайших бойцов MMA, если одержит победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Я смотрю на его послужной список… Мойкано, Порье, дважды Волкановски, Чарльза Оливейра… Если вы не будете придирчивым, но то Дэн Хукер – отличный боец… Арман Царукян. И да, если Ислам сделает свою работу против Делла Маддалены, он, без вопросов, заслужит обсуждения. Если он побьёт Джека и два-три раза защитит титул, это будет безумие», — сказал Биспинг в интервью YouTube-каналу Mike Bohn.

