Алексей Папин проведёт поединок 28 ноября в Вологде
Российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин (19-1, 17 KO) проведёт поединок в рамках боксёрского вечера, который состоится 28 ноября на арене Дворца спорта в Вологде.

Соперником Папина станет камерунец Ролли Ламберт Фогум (18-4-1, 14 KO). Поединок рассчитан на восемь раундов.

Папин – 38-летний российский профессиональный боксер и кикбоксер, выступающий в первой тяжелой весовой категории. Начинал свой спортивный путь как кикбоксер, затем перешел в профессиональный бокс. Мастер спорта России международного класса. Действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC (2020), бывший чемпион по версии IBF International (2018–2019, 2019–2020) в первом тяжелом весе, обладатель региональных поясов (включая WBA Asia). Действующий обладатель титула Eurasian Boxing Parliament Cruiser (2024). Встречался с такими бойцами как Айзек Челемба, Грег Харди, Дилан Прашович.

