Джон Джонс оценил выступление Аспиналла в бою с Ганом на UFC 321

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс прокомментировал выступление действующего обладателя титула в тяжёлом весе (до 120 кг) Тома Аспиналла в поединке с Сирилем Ганом на UFC 321, признанном не состоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

«Я считаю Тома великолепным атлетом, но мне кажется, что он мастер одного трюка. Как по мне, его борьба и джиу-джитсу сильно переоценены. У него прекрасная «двойка». Я многое понял о нём в последнем бою. Прекрасная двойка, но на этом, в общем-то, всё. Он вообще не мог дотянуться до Гана. Вот что я почувствовал. Мне показалось, что Ган только начал разогреваться», — сказал Джонс в подкасте No Scripts Podcast.