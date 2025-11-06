Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс оценил выступление Аспиналла в бою с Ганом на UFC 321

Джон Джонс оценил выступление Аспиналла в бою с Ганом на UFC 321
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс прокомментировал выступление действующего обладателя титула в тяжёлом весе (до 120 кг) Тома Аспиналла в поединке с Сирилем Ганом на UFC 321, признанном не состоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

«Я считаю Тома великолепным атлетом, но мне кажется, что он мастер одного трюка. Как по мне, его борьба и джиу-джитсу сильно переоценены. У него прекрасная «двойка». Я многое понял о нём в последнем бою. Прекрасная двойка, но на этом, в общем-то, всё. Он вообще не мог дотянуться до Гана. Вот что я почувствовал. Мне показалось, что Ган только начал разогреваться», — сказал Джонс в подкасте No Scripts Podcast.

Материалы по теме
«Всё просто». Мухаммад Мокаев объяснил решение Аспиналла не продолжать бой с Ганом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android