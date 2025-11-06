Майкл Чендлер назвал фаворита в бою Делла Маддалена — Махачев

Бывший претендент на титул UFC американец Майкл Чендлер высказался о предстоящем поединке за пояс в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Я бы не стал говорить, что раз Ислам из 70 кг, ему будет неудобно с парнями из 77 кг. Не удивлюсь, если всю карьеру он спарринговал с парнями из 70, 77 и 84 кг. Не думаю, что сила или размер станут проблемой.

Порье тяжело бьёт, я это знаю, но он определённо не бьёт сильнее Делла Маддалены. Будет интересно. Думаю, Ислама пару раз поймают, посмотрим, как быстро он перейдёт к борьбе. Я отдаю небольшое предпочтение Делла Маддалене», — сказал Чендлер в подкасте Ариэля Хельвани.