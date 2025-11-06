Делла Маддалена назвал пять величайших бойцов MMA — в списке один россиянин

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена назвал, по его мнению, пять величайших бойцов в истории смешенных единоборств.

«Я бы включил в этот список Джона Джонса, Би Джей Пенна, Жоржа Сен-Пьера и, конечно же, Андерсона Силву. Ещё одного? Наверное, Фёдора Емельяненко. Он доминировал в своё время», – сказал Маддалена в интервью YouTube-каналу FREESTYLEBENDER.

Фёдору Емельяненко 49 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2000 году, завершил карьеру в 2023-м. Всего на его счету 40 побед и семь поражений.

