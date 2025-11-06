Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Семья Петра Яна прилетела в Дубай, чтобы поддержать россиянина перед боем с Двалишвили

Семья Петра Яна прилетела в Дубай, чтобы поддержать россиянина перед боем с Двалишвили
Комментарии

Семья бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петра Яна прилетела в Дубай, где россиянин проходит подготовку к реваншу с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили.

Фото: RCC

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В июле 2020 года стал чемпионом в легчайшем весе, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Всего на его счету в организации 11 побед и четыре поражения.

Реванш Двалишвили и Яна состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

Материалы по теме
Мераб Двалишвили назвал главную ошибку Петра Яна, которую тот допустил в первом бою с ним

Пётр Ян отрабатывает удары ногами перед реваншем с Двалишвили

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android