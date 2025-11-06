Скидки
«Вот почему я уважаю этого чувака». Майкл Биспинг высказался об Исламе Махачеве

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался о российской звезде организации Исламе Махачеве.

«Вот почему я уважаю этого чувака… Он решил перейти в полусредний вес, попробовать что-то новое после того, как защитил титул четыре раза. Мы много раз видели, как бойцы хотели завоевать титул в другой весовой категории сразу же после того, как стали чемпионами. Потому что в этом нет риска, если вы проиграете, вы останетесь чемпионом. Махачев защитил титул четыре раза и доказал, что он действительно является лучшим бойцом в лёгком весе в мире», — сказал Биспинг в интервью YouTube-каналу Mike Bohn.

