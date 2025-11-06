Де Риддер — об остановке боя с Алленом: это было правильное решение

Голландский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Ренье де Риддер высказался о поражении в поединке с американцем Бренданом Алленом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада).

Напомним, де Риддер уступил техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) в четвёртом раунде.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что это было правильное решение. Тренер – мой пацан. Мы дружим и тренируемся уже больше 10 лет. Он знает меня лучше, чем я сам. Он увидел, что я «выключен», и принял верное решение. Я очень благодарен ему за это. Пятый раунд означал бы лишь больший урон, поэтому спасибо ему за то, что он сделал, я доживу до следующего боя», — сказал де Риддер в интервью Submission Radio.