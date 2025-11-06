Скидки
«Никто не бросает ему вызов». Бывший тренер Уайлдера назвал самого опасного тяжеловеса

Малик Скотт, бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, назвал, по его мнению, самого опасного боксёра в дивизионе.

«Самый устрашающий боец супертяжёлого веса это Агит Кабайел, без сомнений. Он кошмар для любого в супертяжёлом дивизионе. И все это знают. Никто не бросает ему вызов. Даже самые амбициозные парни не хотят с ним драться.

Кошмарным его делает постоянный прессинг. Он бьёт по корпусу, чтобы нанести ущерб, и делает это действительно хорошо. Он лучший в боксе, что касается работы по корпусу. И у него, вероятно, самый крепкий подбородок в супертяжёлом весе», — сказал Скотт в интервью The Ring.

Кабайел: бой с Усиком легко соберёт стадион в Германии
