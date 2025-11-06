Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев посетили зал Мурата Кештова в США

Бывшие чемпионы UFC россияне Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев вместе с одноклубниками посетили бойцовский зал тренера Мурата Кештова, находящийся в Нью-Джерси (США).

«В зале у Мурата Кештова», — написал Нурмагомедов в социальных сетях, опубликовав совместное фото после тренировки.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Белал Мухаммад сказал, что нужно сделать Делла Маддалене для победы над Махачевым.

