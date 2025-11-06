Исраэль Адесанья рассказал, в чём Махачев превосходит Хабиба

Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался о российской звезде организации Исламе Махачеве.

«Думаю, Махачев лучше Хабиба в ударной технике. У него более чистая ударная техника, чем у Нурмагомедова», – сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Исламу Махачеву 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету спортсмена в UFC 16 побед и одно поражение.

16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.