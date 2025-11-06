Боец UFC: если Махачев повалит Делла Маддалену, а Джек встанет – у Ислама будут проблемы

Боец полусреднего веса (до 77 кг) ямаец Рэнди Браун высказался о предстоящем поединке за титул между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Считаю, что Маддалена победит. Джек дрался с большой версией Махачева – Белалом Мухаммадом. Люди недооценивают Маддалену, он постоянно развивается и становится лучше. Его способность драться и постоянно двигаться дорогого стоят. Конечно, Ислам в какой-то момент может повалить Джека на землю, но если Маддалена поднимется и заставит Махачева драться, у Ислама будут проблемы», — приводит слова Брауна MMAJunkie.