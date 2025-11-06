«Вот что значит настоящее величие». Абдель-Азиз высказался о Махачеве перед UFC 322

Али Абдель-Азиз, менеджер экс-обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе Ислама Махачева, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о своём клиенте.

«Вес разный, зверь тот же. Ислам идёт за вторым титулом — вот что значит настоящее величие», — написал Абдель-Азиз.

Напомним, в настоящий момент Махачев готовится к поединку с австралийским бойцом Джеком Делла Маддаленой, являющимся чемпионом UFC в полусреднем весе. Противостояние состоится 16 ноября на турнире по смешанным единоборствам UFC 322 в Нью-Йорке (США).

