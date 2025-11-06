Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья поддержал решение UFC дать Махачеву бой за титул в полусреднем весе

Адесанья поддержал решение UFC дать Махачеву бой за титул в полусреднем весе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о решении организации предоставить Исламу Махачеву право на бой с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем весе.

«Даже я подумал: не является ли это проявлением неуважения, что тебе сразу дали Ислама? Но потом я сказал: «Нет, это не неуважение — они просто уважают Ислама и хотят дать ему шанс побороться за пояс, чтобы он мог, как Алекс [Перейра], попытаться стать чемпионом в двух весовых категориях», — заявил Адесанья на своём YouTube-канале.

Напомним, бой между Махачевым и Маддаленой состоится 16 ноября в 08:00 мск на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Российский боец получил возможность оспорить титул в полусреднем весе, несмотря на то что обычно претенденты проходят более длинный путь к чемпионскому бою в новой весовой категории.

Махачев ранее заявлял о намерении повторить достижение своих соотечественников, став чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях.

Материалы по теме
Исраэль Адесанья рассказал, в чём Махачев превосходит Хабиба
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android