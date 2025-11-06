Адесанья поддержал решение UFC дать Махачеву бой за титул в полусреднем весе

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о решении организации предоставить Исламу Махачеву право на бой с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем весе.

«Даже я подумал: не является ли это проявлением неуважения, что тебе сразу дали Ислама? Но потом я сказал: «Нет, это не неуважение — они просто уважают Ислама и хотят дать ему шанс побороться за пояс, чтобы он мог, как Алекс [Перейра], попытаться стать чемпионом в двух весовых категориях», — заявил Адесанья на своём YouTube-канале.

Напомним, бой между Махачевым и Маддаленой состоится 16 ноября в 08:00 мск на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Российский боец получил возможность оспорить титул в полусреднем весе, несмотря на то что обычно претенденты проходят более длинный путь к чемпионскому бою в новой весовой категории.

Махачев ранее заявлял о намерении повторить достижение своих соотечественников, став чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях.