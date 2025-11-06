Скидки
Видео: Вэйли Чжан показала актуальную физическую форму перед боем с Валентиной Шевченко

Китаянка Вэйли Чжан, занимающая вторую позицию в женском рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (P4P), показала актуальную физическую форму в преддверии поединка UFC 322. Турнир пройдёт 16 ноября в Нью-Йорке (США). Противостоять китаянке будет чемпионка промоушена в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко.

Вэйли Чжан показала актуальную физическую форму перед боем с Валентиной Шевченко:

Чжан в последнем бою, который проходил на UFC 312 в феврале 2025 года, победила единогласным решением американку Татьяну Суарес, нанеся ей первое поражение в карьере. Шевченко победила единогласным судейским решением француженку Манон Фиоро. Их поединок проходил на турнире UFC 315 в мае этого года.

