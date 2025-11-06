Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«С абсолютной легендой». Бивол опубликовал фото с Емельяненко

«С абсолютной легендой». Бивол опубликовал фото с Емельяненко
Комментарии

Действующий абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол опубликовал в своём телеграм-канале совместное фото с Фёдором Емельяненко. Российский боксёр сопроводил снимок подписью: «С абсолютной легендой боевых единоборств».

Фёдор Емельяненко (слева) и Дмитрий Бивол (справа)

Фёдор Емельяненко (слева) и Дмитрий Бивол (справа)

Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола

34-летний Бивол, владеющий титулами по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO, восстанавливается после операции. Промоутер Эдди Хирн сообщил, что следующий бой россиянина планируется на начало 2026 года.

49-летний Фёдор Емельяненко, завершивший карьеру в 2023 году, считается одним из самых влиятельных бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 40 побед в профессиональных боях.

Материалы по теме
Делла Маддалена назвал пять величайших бойцов MMA — в списке один россиянин
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android