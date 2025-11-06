«С абсолютной легендой». Бивол опубликовал фото с Емельяненко

Действующий абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол опубликовал в своём телеграм-канале совместное фото с Фёдором Емельяненко. Российский боксёр сопроводил снимок подписью: «С абсолютной легендой боевых единоборств».

Фёдор Емельяненко (слева) и Дмитрий Бивол (справа) Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола

34-летний Бивол, владеющий титулами по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO, восстанавливается после операции. Промоутер Эдди Хирн сообщил, что следующий бой россиянина планируется на начало 2026 года.

49-летний Фёдор Емельяненко, завершивший карьеру в 2023 году, считается одним из самых влиятельных бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 40 побед в профессиональных боях.