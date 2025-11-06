Скидки
«Я просто занимаюсь бизнесом». Флойд Мейвезер показал кучу денег

Бывший чемпион мира в пяти весовых категория, а ныне член Зала славы, американец Флойд Мейвезер-младший разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией.

«Я просто занимаюсь бизнесом», — написал Мейвезер, прикрепив к сообщению фотографию.

Фото: Из личного архива Флойда Мейвезера-младшего

В общей сложности Мейвезер за время карьеры в профессиональном боксе провёл 50 боёв, в которых добыл 50 побед (27 раз спортсмен побеждал нокаутом). В настоящий момент Флойду 48 лет.

Ранее сообщалось, что Мейвезер встретился с игроком клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» Шеем Гилджес-Александером.

