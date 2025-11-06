Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб отреагировал на появление в Дагестане улицы имени Ислама Махачева

Хабиб отреагировал на появление в Дагестане улицы имени Ислама Махачева
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пошутил насчёт появления в Дагестане улицы имени Ислама Махачева. Ранее Ислам заявил, что в его родном селе Сильди в Дагестане появилась улица, носящая его имя. Спортсмен добавил, что соответствующая идея принадлежит Хабибу.

«Если что, село ждёт ваших инвестиций», — написал Хабиб на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, в середине мая нынешнего года президент UFC Дана Уайт заявил, что Махачев освободил пояс чемпиона UFC в лёгком весе и перешёл в полусредний дивизион. 15 ноября российский спортсмен сразится с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Спортсмены встретятся в рамках турнира UFC 322, который состоится в Нью-Йорке (США).

Материалы по теме
В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева

Хабиб сохранил форму через пять лет после ухода:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android