Хабиб отреагировал на появление в Дагестане улицы имени Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пошутил насчёт появления в Дагестане улицы имени Ислама Махачева. Ранее Ислам заявил, что в его родном селе Сильди в Дагестане появилась улица, носящая его имя. Спортсмен добавил, что соответствующая идея принадлежит Хабибу.

«Если что, село ждёт ваших инвестиций», — написал Хабиб на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, в середине мая нынешнего года президент UFC Дана Уайт заявил, что Махачев освободил пояс чемпиона UFC в лёгком весе и перешёл в полусредний дивизион. 15 ноября российский спортсмен сразится с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Спортсмены встретятся в рамках турнира UFC 322, который состоится в Нью-Йорке (США).

Материалы по теме В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева

Хабиб сохранил форму через пять лет после ухода: