«Никогда не видела, чтоб так быстро». Комментатор UFC — об удушающем в исполнении Махачева
Комментатор UFC Лаура Санко отметила скорость, с которой бывший чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев применяет удушающий приём Д'Арсе. Санко вспомнила бой Ислама с бразильцем Ренато Мойкано, в котором россиянин победил за счёт удушающего приёма в первом раунде.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

«Пересмотрела бой с Мойкано, и скорость, с которой Ислам применил Д'Арсе, была не похожа ни на что, что я видела раньше. Обычно на этот приём уходит несколько секунд, чтобы правильно выставить руки, затянуть и сделать всё остальное. Никогда не видела, чтобы кто-то ставил Д'Арсе так быстро», – сказала Санко на канале One On One | MMA в YouTube.

Д'Арсе —удушающий приём в смешанных единоборствах (ММА), который направлен на быстрое лишение противника кислорода, что приводит либо к его сдаче, либо к потере сознания.

