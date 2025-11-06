Скидки
Бокс/ММА

Мухаммад Мокаев высказался в преддверии боя за титул в Brave

Мухаммад Мокаев высказался в преддверии боя за титул в Brave
Британский боец смешанных единоборств (ММА) дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где отметил вклад его команды в собственный успех.

«39 боёв, ни разу не провалил взвешивание, ноль отменённых боев. Вы спрашиваете, как? У меня лучшая команда в мире — KHK MMA. Всё просто!» — написал спортсмен.

Напомним, в настоящий момент Мокаев готовится к поединку с представителем Ирландии Джерардом Бёрнсом. Спортсмены сразятся за титул в наилегчайшем весе на турнире Brave CF 100, который состоится 7 ноября в Бахрейне.

Мокаев и Капе подрались на выходе из отеля:

