Биспинг: то, как Джек победил Белала Мухаммада — идеальная разминка перед боем с Махачевым

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг считает, что Джек Делла Маддалена получил идеальную подготовку к бою с Исламом Махачевым. По мнению эксперта, победа над Белалом Мухаммадом стала для чемпиона в полусреднем весе идеальным разминочным боем.

«Для Ислама это будет непростой бой. То, как Джек победил Белала Мухаммада — идеальная разминка перед боем с Махачевым. У них похожие стили: отличная кардиоподготовка, красивая работа ног, эффективная защита от проходов в ноги.

В стойке преимущество у Джека, в борьбе — у Ислама. Нематериальные факторы — мотивация, бойцовский дух, подготовка — будут решающими», — заявил Биспинг в интервью MMA Junkie.