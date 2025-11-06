Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Биспинг: то, как Джек победил Белала Мухаммада — идеальная разминка перед боем с Махачевым

Биспинг: то, как Джек победил Белала Мухаммада — идеальная разминка перед боем с Махачевым
Комментарии

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг считает, что Джек Делла Маддалена получил идеальную подготовку к бою с Исламом Махачевым. По мнению эксперта, победа над Белалом Мухаммадом стала для чемпиона в полусреднем весе идеальным разминочным боем.

«Для Ислама это будет непростой бой. То, как Джек победил Белала Мухаммада — идеальная разминка перед боем с Махачевым. У них похожие стили: отличная кардиоподготовка, красивая работа ног, эффективная защита от проходов в ноги.

В стойке преимущество у Джека, в борьбе — у Ислама. Нематериальные факторы — мотивация, бойцовский дух, подготовка — будут решающими», — заявил Биспинг в интервью MMA Junkie.

Материалы по теме
«Вот почему я уважаю этого чувака». Майкл Биспинг высказался об Исламе Махачеве
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android