Джон Джонс назвал легендарного бойца UFC, которым он вдохновлялся

Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категориях Джон Джонс высказался о легендарном канадском бойце Жорже Сен-Пьере. По словам Джонса, Сен-Пьер оказал большое влияние на его карьеру.

«Мне всегда нравилось, как Жорж себя вёл — его профессионализм, структура команды, где каждый человек играл важную роль. Он был одним из первых, кто приходил на турниры UFC в костюме. Я хотел построить карьеру по его примеру — именно поэтому познакомился с Грегом Джексоном. Он был одним из тренеров Сен-Пьера, как оказалось, полностью изменил мою жизнь и психологию. Подражать Жоржу было отличной идеей», — сказал Джонс в подкасте NoScripts.Podcast, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Джон Джонс приехал на шоу на лошади с повязкой на глазу:

