Главная Бокс/ММА Новости

Бёнте — о потенциальном бое Фьюри и Джошуа: всё решит психология и форма дня

Бёнте — о потенциальном бое Фьюри и Джошуа: всё решит психология и форма дня
Опытный промоутер Бернд Бёнте, известный по работе с братьями Кличко, дал оценку возможному бою между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Всё сильно зависит от физической формы Фьюри. Он потерял много ресурсов из-за нестабильного образа жизни, а три боя с Уайлдером и два с Усиком тоже оставили след. Для Джошуа же в первую очередь вопрос в ментальном состоянии.

Технически Фьюри всегда был лучше — более подвижный, с высоким боксёрским IQ. Но в последних боях он явно замедлился. Джошуа ведёт более сбалансированный образ жизни», — заявил Бёнте в интервью для World Boxing News.

Бёнте характеризует бой как паритетный, где решающую роль сыграют текущая форма Фьюри и психологическая устойчивость Джошуа. При этом эксперт сомневается, что бой вообще состоится.

Напомним, Джошуа готовится к возвращению на ринг, тогда как Фьюри после поражения от Усика делал заявления о возможном завершении карьеры. Потенциальный бой двух британцев может состояться на заполненном «Уэмбли» в 2026 году, но только если Цыганский король решит продолжить карьеру.

