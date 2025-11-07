Скидки
«Это будет великий бой». Шевченко ответила на вызов Харрисон

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко прокомментировала вызов обладательницы титула в легчайшем весе (до 61 кг) американки Кайлы Харрисон, прозвучавший в подкасте Death Row MMA. Спортсменка заявила, что готова к этому бою.

«Она вызывала Аманду [Нуньес], вызывала Ронду [Роузи], но из всех трёх только одна остаётся действующим бойцом. Безусловно, это будет великий бой», — говорит Шевченко в видео, опубликованном в аккаунте MMA Junkie в социальной сети Х.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Шевченко проведёт защиту титула против китаянки Вэйли Чжан. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

