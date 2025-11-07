Скидки
«С чемпионами». Хабиб показал фото с Махачевым и Фрэнки Эдгаром

«С чемпионами». Хабиб показал фото с Махачевым и Фрэнки Эдгаром
Али Абдель-Азиз, менеджер экс-обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе Ислама Махачева, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился свежей фотографией. Менеджер показал фото с Махачевым, Хабибом Нурмагомедовым и Фрэнки Эдгаром.

«Сегодня мы тренировались в Нью-Джерси, готовились к лагерю Ислама. Я огляделся и увидел на ковре трёх чемпионов UFC — трёх людей, рядом с которыми мне выпала честь идти рядом. В этот момент я напомнил себе, как счастлив работать с такими великими чемпионами и ещё великими людьми.

Эти мужчины навсегда изменили мою жизнь. Всегда буду благодарен за возможности, которые они мне дали, и буду любить их до конца жизни. Это не просто бойцы — это особенные люди. Люблю вас», — написал Абдель-Азиз.

Фото: Из личного архива Али Абдель-Азиза

«С чемпионами», — написал Хабиб, сделав репост фото на своей странице в социальных сетях.

Хабиб Нурмагомедов показал, как смотрит футбол с Махачевым:

