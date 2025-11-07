Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В топ-10 по ценности бренда среди спортсменов из России — 6 бойцов и ни одного футболиста

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых ценных персональных брендов среди действующих российских спортсменов. В топ-10 среди россиян, выступавших на официальных соревнованиях за последний год, вошли шесть представителей бокса и MMA, два теннисиста и по одному представителю от хоккея и фигурного катания.

Первым в рейтинге стал 40-летний капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Представители боевых видов спорта заняли второе (Ислам Махачев, MMA), третье (Артур Бетербиев, бокс), четвёртое (Дмитрий Бивол, бокс), шестое (Шарабутдин Магомедов, MMA), восьмое (Магомед Анкалаев, MMA) и 10-е (Пётр Ян, MMA) места.

Пятая и седьмая строчки рейтинга достались теннисистам Даниилу Медведеву и Мирре Андреевой. Девятым стал фигурист Макар Игнатов.

Лучшим среди представителей футбола стал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, занявший в рейтинге 11-е место.

Ключевыми параметрами для сравнения ценности личного бренда были популярность в социальных сетях, аудитория социальных сетей и упоминаемость спортсмена в СМИ.

