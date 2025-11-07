Павел Сосулин нокаутировал испанца Фортеа и защитил пояс IBA.PRO Intercontinental

В четверг 6 ноября в Самаре состоялся боксёрский турнир «IBA PRO 12», который прошёл в рамках форума «Россия – спортивная держава». Его главным событием стал титульный поединок в первом среднем весе между российским боксёром Павлом Сосулиным и испанцем Хорхе Фортеа.

Сосулин нокаутировал соперника во втором раунде и защитил свой чемпионский пояс IBA.PRO Intercontinental в первом среднем весе. Эта победа стала 14-й в 14 боях профессиональной карьеры Павла Сосулина и восьмой одержанной нокаутом.

В со-главном поединке вечера российский полутяжеловес Али Измаилов единогласным решением судей победил иранца Мейсама Гешлаги. Пояс WBA Asia East во втором среднем весе завоевал Улугбек Собиров из Узбекистана, который единогласным решением судей победил россиянина Эдгарда Москвичёва.

