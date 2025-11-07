Скидки
Павел Сосулин прокомментировал победу нокаутом в титульном поединке
Российский боксёр Павел Сосулин дал комментарий по итогам боя с испанцем Хорхе Фортеа, в котором он провёл успешную защиту чемпионского пояса IBA.PRO Intercontinental в первом среднем весе. Поединок завершился во втором раунде победой Сосулина нокаутом.

«Если честно, устал от подготовки к бою. А в самом поединке… Мы не готовились на досрочное завершение, а настраивались на всю дистанцию. Соперник очень резкий и подвижный, но мне получилось донести удар, который мы готовили. Слава Богу за всё!

Эффектное завершение? А когда эффектно не завершали? Если честно, не пересматриваю свои бои. Один разок пересмотрел свой крайний бой с Магомедом Курбановым. И всё. Не знаю — мне не нравится. Будто заново переживаю всё это. А конкретно момент с завершением боя с Фортеа выложу в соцсетях, там и посмотрим вместе.

Да, я сейчас улыбаюсь. Завершилась долгая и тяжёлая подготовка к бою, есть результат, теперь могу выдохнуть. На протяжении двух месяцев я не улыбался, а сейчас можно улыбаться», — приводит слова Сосулина Федерация бокса России.

Бой Сосулина и Фортеа стал главным событием боксёрского турнира «IBA PRO 12», который прошёл в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Самаре 6 ноября.

