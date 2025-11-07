Сосулин рассказал о дальнейших планах после успешной защиты пояса IBA.PRO Intercontinental

Российский боксёр Павел Сосулин поделился своими карьерными планами после боя с испанцем Хорхе Фортеа, в котором он провёл успешную защиту чемпионского пояса IBA.PRO Intercontinental в первом среднем весе. Поединок завершился во втором раунде победой Сосулина нокаутом.

«Насчет дальнейших планов… Я не хочу никого вызывать. Я обязательный претендент по версии WBA. Пояс находится у немца Абасса Барау, поэтому он следующий. Надеюсь, что в 2026 году мне дадут возможность подраться за титул чемпиона мира. И я не подведу!» — приводит слова Сосулина Федерация бокса России.

Бой Сосулина и Фортеа стал главным событием боксёрского турнира «IBA PRO 12», который прошёл в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Самаре 6 ноября.

