Бокс/ММА

Уайт — о реванше Аспиналл — Ган: отслоения сетчатки нет. Реванш — как только сможет биться

Уайт — о реванше Аспиналл — Ган: отслоения сетчатки нет. Реванш — как только сможет биться
Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт обсудил состояние здоровья действующего чемпиона тяжёлого веса Тома Аспиналла и заявил о том, что матч-реванш с Сирилем Ганом будет устроен.

«Я был опустошён. Когда твоё главное событие набирает обороты и кажется, что это будет действительно хороший бой, а всё заканчивается ударом в глаз, то это жестоко. Том сейчас дома восстанавливается. Как только он снова сможет драться, мы назначим матч-реванш.

Насколько нам известно, у него нет отслоения сетчатки, глаз не повреждён. Он должен скоро прийти в себя, и мы решим, когда сможем провести бой снова», — сказал Дана на YouTube-канале Jim Rome.

Титульный бой между Ганом и Аспиналлом на турнире UFC 304 признан несостоявшимся после тычка в глаза со стороны Сириля в первом раунде, из-за чего Том не смог продолжить бой.

