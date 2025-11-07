Скидки
Джон Джонс пошутил, почему Дана Уайт лысый

Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категориях американец Джон Джонс прокомментировал мнение, согласно которому он является любимым бойцом президента промоушена Даны Уайта.

«Когда я ему по душе — полагаю, можно сказать, что я один из его любимых бойцов. А когда нет… наверное, именно из-за меня он и лысый», — сказал американский спортсмен в подкасте NoScripts.Podcast, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Ранее президент UFC поделился мнением о глобальном влиянии смешанных единоборств (ММА) в целом и своего промоушена в частности.

Дана Уайт высказался об ММА и НБА, упомянув Владимира Путина

