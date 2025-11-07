Скидки
Дариуш обозначил, как Хукер может создать сложности для Царукяна

Дариуш обозначил, как Хукер может создать сложности для Царукяна
Комментарии

36-летний ирано-американский боец и девятый номер рейтинга в лёгком весе Бенеил Дариуш высказался о поединке Армана Царукяна с Дэном Хукером.

UFC 2025. UFC Fight Night 264, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:55 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

«Да, я действительно думаю, что он побьёт Дэна Хукера, и я думаю, что он может сделать это в очень доминирующем стиле. Но что касается пятираундового боя, я должен сказать тебе, чувак: Дэн Хукер — настоящий пёс. Ему необязательно побеждать в первых двух раундах, но если он просто хорошо выступит в первых двух раундах, это будет действительно интересный бой. Под «хорошо» я подразумеваю ведение боя в напряжении и принуждение Армана в постоянной работе. За всеми пятью раундами будет действительно интересно наблюдать, так что я думаю, что это будет действительно интересный бой», — приводит слова Дариуша издание MMAJunkie.

