Майрис Бриедис дал прогноз на бой Мурата Гассиева и Кубрата Пулева

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Майрис Бриедис поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Муратом Гассиевым и регулярным чемпионом WBA в супертяжёлом весе Кубратом Пулевым (Болгария). Спортсмены сразятся 12 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Пулеву 44 года, а Гассиеву 31 (Мурату 32 года. – Прим. «Чемпионата»). И это очень большая разница. <...> Прогноз такой: Гассиев выиграет этот бой, но если он будет добавлять ноги и серийность, добавлять удары, а не стараться хлопнуть его одним ударом. Во-первых, это будет некрасиво – стараться всё время одним ударом куда-то попасть, чтобы он упал в обморок. Я считаю, что удар всегда должен прийти сам. Ты не должен ожидать нокаут.

Если Гассиев будет боксировать таким образом и подойдёт к этому бою так, чтобы кайфануть и отбоксировать все 12 раундов, тогда, думаю, у него получится досрочно победить Пулева в шестом-седьмом раунде», — сказал Бриедис на своём канале в YouTube.

Главные новости дня: