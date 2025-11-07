Скидки
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев: когда бой, дата и время боя, где смотреть

В ночь на 16 ноября 2025 года в Нью-Йорке, США, состоится крупный номерной турнир UFC 322, в главном бою которого за титул в полусреднем весе сразятся австралиец Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Предварительно начало поединка назначено на 8:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция будет доступна в России на телеканале «Матч ТВ». Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг турнира.

Австралийский боец Делла Маддалена — действующий обладатель титула. Пояс он завоевал после победы над Белалом Мухаммадом 11 мая 2025 года.

Для Махачева это будет первый поединок в полусреденем весе. В последнем бою он оказался сильнее Ренато Мойкано, а затем сделал титул вакантным, сменив дивизион.

