«Я был неправ, моя ошибка». Джон Джонс высказался о президенте UFC Дане Уайте

Бывший чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории Джон Джонс в очередной раз подчеркнул, что будет стремиться попасть в кард турнира промоушена в Белом доме, заявив, что хотел бы извиниться перед главой UFC Даной Уайтом.

«Моя ближайшая цель — попробовать попасть в кард турнира в Белом доме. Говорил ли я с Даной? Знаешь, я даю Дане пространство. Он изменил мою жизнь. Он изменил жизнь моих детей. Я всегда буду благодарен ему. У нас была устная договорённость [по бою с Томом Аспиналлом], которая не сложилась. Ничего не было окончательно согласовано, но я признаю свою ошибку. Я был неправ. Всё можно было бы исправить на турнире в Белом доме. То, как всё произошло, — моя ошибка. Хотелось бы встретиться с ним лично и извиниться, чтобы оставить прошлое позади и снова зарабатывать серьёзные деньги для спорта и действительно радовать фанатов», – сказал Джонс в подкасте No Scripts Podcast, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Материалы по теме Джон Джонс пошутил, почему Дана Уайт лысый

Главные новости дня: