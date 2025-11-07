Скидки
«На Земле нет таких других людей». Дана Уайт заявил, что хотел стать бойцом

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался о своём желании стать профессиональным бойцом.

«В какой-то момент своей жизни я верил, что хочу стать профессиональным бойцом и чемпионом мира. Но в определённый момент тебе приходится проснуться и, посмотрев в зеркало, осознать, что ты — это не то, что тебе нужно, у тебя нет шансов. Бойцы — они абсолютно другие; на Земле нет таких других людей, как бойцы», — сказал Уайт на YouTube-канале Генри Сехудо и Камару Усмана.

Дана успел поработать на разных работах: укладывал асфальт, работал вышибалой в ирландском баре и посыльным в отеле «Бостон Харбор». Уайт начал заниматься боксом в 17 лет и подружился с бывшим чемпионом «Золотых перчаток» Питером Уэлчем. Благодаря этим отношениям Уайт решил, что хочет стать промоутером, и вместе с Уэлчем открыл боксёрский зал в Бостоне.

