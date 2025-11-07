Бывший боец UFC на полгода сел в тюрьму за избиение

34-летний американский боец смешанных боевых искусств Кейси Кенни, выступавший под эгидой UFC в легчайшей весовой категории, проведёт шесть месяцев за решёткой в окружной тюрьме штата Аризона, США, сообщили в издании MMA Fighting.

Кенни было предъявлено обвинение и он признал себя виновным по одному пункту обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах. Ему были предъявлены дополнительные обвинения в нападении и в хулиганстве, которые были сняты в рамках его соглашения о признании вины. Первоначально Кейси также предъявили обвинение в похищении человека. Он останется на испытательном сроке в течение трёх лет и пройдёт курс лечения от токсикомании и от домашнего насилия. Кроме того, Кенни было предписано держаться подальше от жертвы. Кенни также было предписано воздерживаться от хранения и употребления алкоголя.

Инцидент, который привел к аресту Кенни, произошёл в ночь на 22 июля в Финиксе. Полиция прибыла на вызов о домашнем насилии. Парамедики оказали женщине медицинскую помощь на месте происшествия. В заявлении жертвы, которое приводят журналисты издания, сказано, что Кенни в течение 13 часов неоднократно наносил удары, пощёчины, кусал, бодал головой и душил женщину, не позволяя ей покинуть его дом. В нём также говорилось, что Кенни угрожал женщине и сказал, что, если кто-нибудь придёт к ней, он убьёт их.