«Он мгновенно сдаётся». Джон Джонс раскритиковал чемпиона UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс поделился мнением о недавнем поединке между действующим обладателем титула промоушена в тяжёлом весе Томом Аспиналлом (Великобритания) и Сирилем Ганом (Франция) на UFC 321. Бой был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз со стороны француза.

«Когда Том получает травму, то сразу опускает руки. Он сдаётся мгновенно. Когда мне тыкали в глаз, я выглядел нелепо на национальном телевидении, но всё равно пытался драться. То же самое было с Кёртисом Блэйдсом: он повредил колено — даже не хромал, не предпринимал попыток подняться, просто сразу сдался. Даже когда ему сделали болевой приём на щиколотку, он не пытался отбиваться руками — просто капитулировал», – сказал Джонс в подкасте No Scripts Podcast, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Джон Джонс приехал на шоу на лошади с повязкой на глазу: